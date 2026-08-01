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Lumisfera. Усадьба света
Киноафиша Lumisfera. Усадьба света

Lumisfera. Усадьба света

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Lumisfera в Сочи

Городской театр у моря готовит особенное событие — концерт Lumisfera, который преображает сцену в удивительную усадьбу, где свет становится центральным элементом вечера. Тысячи свечей создадут волшебную атмосферу, а живой симфонический оркестр исполнит знакомые мелодии.

Звуки лета

В программе концерта прозвучат произведения знаменитых композиторов, таких как Эйнауди, Вивальди, Циммер и Моцарт. Открытые окна театра позволят естественным звукам природы, таким как пение птиц и шум моря, стать частью музыкального сопровождения. Лето, которое, казалось бы, всего лишь фон, в этот вечер станет полноправным героем.

Эмоции под светом свечей

Зрители смогут ощутить уникальную атмосферу, которая наполнит сердца радостью и теплом. Это не просто концерт — это возможность разделить моменты с близкими и насладиться живой музыкой в чарующей обстановке.

Не упустите шанс стать частью этого магического вечера!

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В других городах
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от 2500 ₽
22 августа суббота
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29 августа суббота
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