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Сергей Орлов. Программа «Звезда»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сергей Орлов. Программа «Звезда»

Сергей Орлов. Программа «Звезда»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Стендап-концерт Сергея Орлова: новая программа «Звезда»

Не пропустите выступление Сергея Орлова — одного из самых популярных стендап-комиков России. С новой программой 2026 года под названием «Звезда» он вновь порадует свою аудиторию остроумным и жизненным юмором.

Орлов успел завоевать сердца зрителей благодаря честным и актуальным шуткам, которые касаются различных аспектов повседневной жизни. Его стиль делает каждое выступление увлекательным и уникальным.

Обратите внимание, что мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. Вход может быть запрещён без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (по закону N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Не упустите возможность увидеть любимого комика в новом свете и насладиться его искрометным юмором!

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Купить билет на концерт Сергей Орлов. Программа «Звезда»

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Ноябрь
27 ноября пятница
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
28 ноября суббота
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 3000 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
18 сентября пятница
19:00
ЛДС «Сибирь» Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 23
от 2500 ₽
24 сентября четверг
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2500 ₽
2 октября пятница
19:00
Концертный зал «Таганай» (МТС Live Холл) Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2500 ₽
4 октября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽
8 октября четверг
19:00
Дворец борьбы Уфа, Мусы Гареева, 5
от 2500 ₽
16 октября пятница
19:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 2500 ₽
24 октября суббота
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 3500 ₽
29 октября четверг
19:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 2500 ₽
22 ноября воскресенье
20:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 3300 ₽
8 декабря вторник
20:00
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
от 2500 ₽

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