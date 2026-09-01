Сергей Орлов. Программа «Звезда»

Стендап-концерт Сергея Орлова: новая программа «Звезда»

Не пропустите выступление Сергея Орлова — одного из самых популярных стендап-комиков России. С новой программой 2026 года под названием «Звезда» он вновь порадует свою аудиторию остроумным и жизненным юмором.

Орлов успел завоевать сердца зрителей благодаря честным и актуальным шуткам, которые касаются различных аспектов повседневной жизни. Его стиль делает каждое выступление увлекательным и уникальным.

Обратите внимание, что мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. Вход может быть запрещён без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (по закону N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Не упустите возможность увидеть любимого комика в новом свете и насладиться его искрометным юмором!