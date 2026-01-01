Концерт классической музыки в Концертном центре «Сириус»

В Концертном центре «Сириус» пройдет один из знаковых событий Большого летнего международного музыкального фестиваля. В программе — Концерт для скрипки с оркестром № 2 до-диез минор Дмитрия Шостаковича и Симфония № 2 ми минор Сергея Рахманинова. Солистом вечера выступит заслуженный артист России Павел Милюков (скрипка), а дирижировать будет Федор Безносиков.

Программа вечера

Открытие Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» задает масштаб и тон предстоящему циклу концертов. В этот вечер Государственный академический симфонический оркестр имени Е. В. Светланова, под управлением Фёдора Безносикова, представит программу, объединяющую сочинения двух величайших композиторов XX века: Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.

Хотя судьбы композиторов связаны одинаковым временем, их творческие горизонты оказываются значительно различными. Музыка Рахманинова исследует традиции XIX века, отличаясь широким мелодизмом и жизнеутверждающей эмоциональностью. В то время как Шостакович создает более сдержанные и напряжённые произведения, отражающие трагический опыт исторического контекста XX столетия.

Анализ произведений

Различия композиторов ярко проявляются в вечерней программе. Концерт для скрипки с оркестром № 2 Шостаковича, позднее по времени создания, обладает сдержанностью и экономичностью в выразительных средствах, опираясь на характерную для композитора структуру монолога.

Вторя симфония Рахманинова, напротив, изобилует эмоциональной открытостью, демонстрируя зрелый стиль композитора. В этом произведении ярко проявляется не только мелодичность, но и богатство оркестровой ткани, а также нежность лирического чувства.

Состав программы

I отделение

Дмитрий Шостакович (1906–1975)

Концерт для скрипки с оркестром № 2 до-диез минор, op. 129 I. Moderato — Piu mosso — Allegretto — Piu mosso II. Adagio III. Adagio — Allegro

Солист — Павел Милюков (скрипка)

II отделение

Сергей Рахманинов (1873–1943)

Симфония № 2 ми минор, op. 27 I. Largo — Allegro moderato II. Allegro molto III. Adagio IV. Allegro vivace



Продолжительность концерта составит 1 час 50 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.