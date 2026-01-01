Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сопрано Турецкого
Киноафиша Сопрано Турецкого

Сопрано Турецкого

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт SOPRANO Турецкого: праздник музыки

Приглашаем вас насладиться великолепным исполнением живой музыки от уникального коллектива SOPRANO Турецкого. Это сочетание талантливых вокалисток и разнообразных музыкальных жанров создаст незабываемую атмосферу.

Что вас ждет на концерте?

  • Разнообразие вокальных тембров: от высокого сопрано до низкого меццо.
  • Широкий репертуар: классика, современные хиты, джаз, рок и народные песни в неожиданном контексте.
  • Шедевры российской и мировой эстрады: представлены в уникальных аранжировках.
  • Авторские песни: о любви и чувствах, которые затрагивают душу.

О SOPRANO Турецкого

Коллектив известен своим оригинальным звучанием и мощной энергетикой. Каждая певица обладает неповторимым голосом, что позволяет группе виртуозно исполнять музыку разных эпох и направлений, создавая уникальный музыкальный коктейль.

Не упустите возможность!

Подарите себе и близким настоящий праздник музыки! Волшебные голоса SOPRANO наполнят ваши сердца радостью и теплом, а весеннее настроение останется с вами надолго.

Ждем вас на концерте!

С любовью, ваши SOPRANO Турецкого.

Купить билет на концерт Сопрано Турецкого

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Октябрь
25 июня четверг
19:00
Рыбный ресторан «Магадан» Новосибирск, Ленина, 21/1, офисный центр «Манхэттен»
от 3500 ₽
15 октября четверг
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 2000 ₽
16 октября пятница
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 1700 ₽
19 октября понедельник
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 2000 ₽
20 октября вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2000 ₽
23 октября пятница
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2

Фотографии

Сопрано Турецкого Сопрано Турецкого Сопрано Турецкого Сопрано Турецкого Сопрано Турецкого Сопрано Турецкого

В ближайшие дни

Честный
16+
Хип-хоп

Честный

10 октября в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 3000 ₽
Сопрано Турецкого в ресторане «Магадан»
18+
Поп

Сопрано Турецкого в ресторане «Магадан»

25 июня в 19:00 Рыбный ресторан «Магадан»
от 3500 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

25 июня в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше