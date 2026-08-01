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Луч Светы
Киноафиша Луч Светы

Спектакль Луч Светы

16+
Режиссер Сергей Каргин
Возраст 16+

О спектакле

"С чего начинаются истории? Где кончается одна и начинается другая? Откуда они берутся?" Действительно, откуда они берутся, эти истории?... тысячи тысяч историй, случающихся в каждом дне, которые, подчас, кажутся нам пустяками и не заслуживают нашего "взрослого" внимания... А потом мы перестаём их замечать, вообще видеть и сетуем на монотонность и однообразность жизни... Но вот в чëм чудо - истории никуда не делись, просто нужно, чтобы кто-то помог "протереть" окно души или вообще распахнуть это окно и впустить "аромат яблок приносимый северными ветрами", и трепетное желание влюбиться в Него и пытаться найти Его, и бояться, и писать роман, танцевать танго, плакать, кричать, петь, хохотать...да, мало ли важных дел у живого человека - да, просто, попробовать жить свою красивую жизнь! Спектакль "Луч Светы" по мотивам книги Светланы Ю. Манелис " Жители стеклянного города" - о том, как одна девочка рискнула и поверила, что можно жить фантастически красивую жизнь вне ограничений своего тела Режиссёр Сергей Каргин Артистка Полина Руновская

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В других городах
Август
Сентябрь
21 августа пятница
17:00
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
от 1200 ₽
23 сентября среда
20:00
Арт-пространство «Сад искусств» Санкт-Петербург, Загородный просп., 35
от 1200 ₽

Фотографии

Луч Светы Луч Светы Луч Светы

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