Спектакль Пеппи

Приключения Пеппи на вилле «Курица»

В Театре «Dreamville» зрителей ожидает увлекательная история о дружбе, золоте и неожиданных приключениях. На вилле «Курица» живёт весёлая и непредсказуемая девочка Пеппи, которая следует своим собственным правилам. Она ведёт жизнь без взрослых, полную удивительных событий.

Сюжет разворачивается, когда до двух незадачливых грабителей доходит слух о её сундуке с золотыми монетами. Они решают использовать хитрость и несколько неудачных планов для поиска сокровищ. Однако их ждёт вихрь смеха, безумных приключений, пирогов... и даже праздник в честь дня рождения лошади!

Будут ли грабители настоящими друзьями? Найдут ли они то, что искали? Или, возможно, обретут нечто гораздо ценнее золота?

Пеппи может и не всегда ведёт себя прилично, но у неё золотое сердце. А это, как показывает сюжет, куда важнее хороших манер!