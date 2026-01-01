Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страна возможно
Киноафиша Страна возможно

Спектакль Страна возможно

Постановка
Лицедеи 16+
Возраст 16+

О спектакле

Светлая комедия о тёмном времени: "Страна возможно"

Праздничный спектакль о 90-х — это не просто воспоминания, а настоящий капсула времени для взрослых, сохранивших в себе детское восприятие мира. "Страна возможно" — это то, что зрители уже успели назвать "спектакль-терапия", "виртуозный аттракцион" и "фан-сервис".

Воспоминания о подростках 90-х

Сценарий спектакля основан на реальных историях людей, чья юность пришлась на это смутное десятилетие. Юмор, трепет и любовь пронизывают каждый момент, когда на сцене звучат воспоминания о школе, дворе, первой безответной любви и, конечно, о таких атрибутах того времени, как кассеты, лагерь и Барби. Спектакль передаёт атмосферу 90-х: от ночных клубов до детских игрушек, от девальвации до зарплаты бартером.

Новый год на сцене

В финале нас ждёт встреча Нового 2000 года. Ощутите дух времени с приятной суетой, запахом мандаринов и ожиданием волшебства. Зрители приобщатся к праздничному столу, где можно будет попробовать мамину стряпню вместе с актерами. Это создаёт незабываемую атмосферу.

Для кого этот спектакль?

Светлая комедия о тёмном времени интересна не только тем, кто вырос в 90-х. Подростки смогут узнать, как жили их родители и бабушки с дедушками. "Страна возможно" — это возможность понять и прочувствовать, что такое ностальгия по тяжелым, но настоящим временам.

Приходите на спектакль и оставьте те заботы, которые отвлекают вас от праздника. Уверены, вы уйдёте с теплом в душе и улыбкой на лице!

Купить билет на спектакль Страна возможно

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
14 марта суббота
19:00
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
8 ноября в 16:00 Casino Museum
от 900 ₽
Париж для двоих
16+
Драма Музыка Танцевальный
Париж для двоих
10 апреля в 19:00 Буфф
от 1900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
15 апреля в 16:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше