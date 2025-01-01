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Спящая красавица — Крошка Мари
Билеты от 600₽
Киноафиша Спящая красавица — Крошка Мари

Спектакль Спящая красавица — Крошка Мари

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Романтическая сказка о любви и надежде для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который погрузит вас в мир романтики и волшебства. Эта сказка расскажет о том, как истинные чувства и добрые помыслы противостоят злым козням.

Сюжет

Вы станете свидетелями борьбы лесных фей Бабетты и Жанетты, а также узнаете о чуде, произошедшем в жизни добрых Короля Карла и Королевы Антуанетты. Не обойдется и без таинственного, но невероятно милого Принца Луи-Филиппа из соседнего королевства.

Главной героиней станет очаровательная Принцесса Мари, с которой произошла большая неприятность в день ее крестин. Эта история наполнена приключениями и неожиданными поворотами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Уроки для маленьких зрителей

Спектакль научит детей тому, что даже в самой отчаянной ситуации всегда есть свет надежды. Он покажет, что настоящая любовь способна преодолевать все преграды и пробуждать в каждом из нас сильные чувства. Увидите, как из совершенно бесполезного Принца может возникнуть настоящий герой, способный изменить судьбу целого королевства.

Не пропустите!

Это волшебное представление станет отличным поводом провести время с семьей и погрузиться в атмосферу сказки. Приходите и убедитесь, что даже в мире волшебства важны доброта и любовь!

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Елизавета Аверьянова
Елена Зайцева
Даниил Зайцев
Олег Сушков
Екатерина Орлова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

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