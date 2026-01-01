Спектакль по пьесе Аристофана в театре «Шалом»

В Театре «Шалом» (Сцена на Новослободской) состоится спектакль по пьесе Аристофана, обработанной в сценической версии Олега Липовецкого. В центре сюжета — Лисистрата, молодая афинянка, которая предлагает женщинам провести сексуальную забастовку, чтобы прекратить войну.

Действие разворачивается в Древней Греции, в V веке до нашей эры, во времена Пелопоннесской войны, которая истощает Афины и Спарту. Мужчины погружены в битвы, а города опустошены. Кажется, мир никогда не вернется. Но женщины больше не готовы мириться с этим!

Лисистрата, смелая и дерзкая афинянка, устала наблюдать, как мужчины покидают дома, участвуя в бессмысленных сражениях и оставляя женщин в одиночестве. Она собирает всех женщин, чтобы предложить им радикальный план: сексуальную забастовку! Никаких ласк и близости, пока мужчины не сложат оружие. Беотиянки, коринфянки и другие гречанки поддерживают её идею, и события начинают развиваться стремительно!

Современный взгляд на древнюю комедию

Спектакль «Лисистрата» в версии Олега Липовецкого представляет собой гармоничное сочетание древней истории и современного взгляда. С одной стороны, сохраняются интонации великого комедиографа, его главное послание: война бессмысленна. С другой стороны, новые фрагменты расширяют оригинальный текст, делая его более ясным и динамичным, углубляя характеристики героев. Античные мифы и имена оживают на сцене, а зрители становятся соучастниками этой удивительной истории.

Юмор, как оружие против страха

Несмотря на серьёзность темы, пьеса изобилует юмором. Смех становится важным оружием против страха, который, как известно, является вечным спутником войны. Остроумные диалоги, нестареющий фарс и взрывная энергия творческой команды превращают «Лисистрату» в современное театральное высказывание о мире и войне, начатой много лет назад.

Спектакль создан в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» при поддержке компании Bosco di Ciliegi. В афише использован плакат художницы Нины Николаевны Ватолиной «Привет женщинам — борцам за мир!» (1960).