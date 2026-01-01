В Театре «Шалом» (Сцена на Новослободской) состоится спектакль по пьесе Аристофана, обработанной в сценической версии Олега Липовецкого. В центре сюжета — Лисистрата, молодая афинянка, которая предлагает женщинам провести сексуальную забастовку, чтобы прекратить войну.
Действие разворачивается в Древней Греции, в V веке до нашей эры, во времена Пелопоннесской войны, которая истощает Афины и Спарту. Мужчины погружены в битвы, а города опустошены. Кажется, мир никогда не вернется. Но женщины больше не готовы мириться с этим!
Лисистрата, смелая и дерзкая афинянка, устала наблюдать, как мужчины покидают дома, участвуя в бессмысленных сражениях и оставляя женщин в одиночестве. Она собирает всех женщин, чтобы предложить им радикальный план: сексуальную забастовку! Никаких ласк и близости, пока мужчины не сложат оружие. Беотиянки, коринфянки и другие гречанки поддерживают её идею, и события начинают развиваться стремительно!
Спектакль «Лисистрата» в версии Олега Липовецкого представляет собой гармоничное сочетание древней истории и современного взгляда. С одной стороны, сохраняются интонации великого комедиографа, его главное послание: война бессмысленна. С другой стороны, новые фрагменты расширяют оригинальный текст, делая его более ясным и динамичным, углубляя характеристики героев. Античные мифы и имена оживают на сцене, а зрители становятся соучастниками этой удивительной истории.
Несмотря на серьёзность темы, пьеса изобилует юмором. Смех становится важным оружием против страха, который, как известно, является вечным спутником войны. Остроумные диалоги, нестареющий фарс и взрывная энергия творческой команды превращают «Лисистрату» в современное театральное высказывание о мире и войне, начатой много лет назад.
Спектакль создан в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» при поддержке компании Bosco di Ciliegi. В афише использован плакат художницы Нины Николаевны Ватолиной «Привет женщинам — борцам за мир!» (1960).