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Затейник
Билеты от 1500₽
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Спектакль Затейник

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Встреча двух приятелей после многих лет разлуки

Два старых друга, Валентин и Сергей, встречаются спустя годы в санатории на берегу Черного моря. Эта встреча, казалось бы, случайная, но она станет поворотным моментом в их жизни.

Успешный чиновник без личного счастья
Валентин, преуспевающий чиновник и женатый мужчина, приехал на отдых, чтобы отвлечься от забот повседневной жизни. Он имеет все — карьеру, семью, материальное благополучие, но что-то в его жизни не дает ему покоя.

Одинокий массовик-затейник
Сергей, напротив, живет совершенно иной жизнью. Одинокий и работающий массовиком-затейником в санатории, он остался наедине со своими мыслями и с прошлым. Для него жизнь на отдыхе — это работа и попытка найти смысл в том, что он делает.

Тема перемен и неизбежности времени
Между друзьями разворачивается не просто разговор, а столкновение двух миров, двух подходов к жизни. Один живет ради карьеры и общественного признания, второй — ради личных переживаний и заботы о простых людях. Встреча в этом санатории становится моментом, когда их пути пересекаются, и каждый из них задумывается о том, что важно на самом деле.

Режиссер
Александр Коршунов
Александр Коршунов
В ролях
Николай Иванов
Николай Иванов
Александр Пацевич
Анатолий Смиранин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 3000 ₽
21 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1500 ₽
12 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1500 ₽
28 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Затейник Затейник Затейник

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