Спектакль Затейник

Встреча двух приятелей после многих лет разлуки

Два старых друга, Валентин и Сергей, встречаются спустя годы в санатории на берегу Черного моря. Эта встреча, казалось бы, случайная, но она станет поворотным моментом в их жизни.

Успешный чиновник без личного счастья

Валентин, преуспевающий чиновник и женатый мужчина, приехал на отдых, чтобы отвлечься от забот повседневной жизни. Он имеет все — карьеру, семью, материальное благополучие, но что-то в его жизни не дает ему покоя.

Одинокий массовик-затейник

Сергей, напротив, живет совершенно иной жизнью. Одинокий и работающий массовиком-затейником в санатории, он остался наедине со своими мыслями и с прошлым. Для него жизнь на отдыхе — это работа и попытка найти смысл в том, что он делает.

Тема перемен и неизбежности времени

Между друзьями разворачивается не просто разговор, а столкновение двух миров, двух подходов к жизни. Один живет ради карьеры и общественного признания, второй — ради личных переживаний и заботы о простых людях. Встреча в этом санатории становится моментом, когда их пути пересекаются, и каждый из них задумывается о том, что важно на самом деле.