Спектакль Пустые поезда

Постановка по мотивам цикла очерков Дмитрия Данилова

Театр РАМТ вновь становится первооткрывателем современной литературы, представляя зрителям спектакль по мотивам цикла очерков Дмитрия Данилова "Пустые поезда 2022 года". Эти очерки родились из личного увлечения автора — путешествий на небольших поездах по локальным железнодорожным маршрутам.

Медитативный туризм

В центре сюжета — человек, который, просто сидя в поезде и глядя в окно, ловит разговоры попутчиков. Однако если этот человек — писатель, повседневность обретает новое значение. Время внутри поезда замедляется, и привычные обстоятельства начинают превращаться в почти сказочные события. Зрители станут свидетелями того, как обещанные автобусы не приходят, таксисты противятся воле будильников, а мобильная связь исчезает и появляется непостижимым образом. Эта оторванность от внешнего мира становится терапией и утешением для зрителя.

Игровой театр

Режиссер Алексей Золотовицкий поделился своими впечатлениями о работе над спектаклем: “Я ухватился за 'Поезда', когда они еще не были книгой, а выходили постами в соцсетях. Это очень игровой текст с множеством приключений, словно Алиса в стране чудес. При создании сцены мы столкнулись с тем, что на первый взгляд ничего не происходит. Поэтому выбрали путь игрового театра с песнями, танцами, стихами и мемами — всем тем, что можно ожидать от прозы о человеке, который просто сидит в электричке.”

О Дмитрии Данилове

Дмитрий Данилов — известный прозаик, поэт и драматург, лауреат премии Андрея Белого за пьесы "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой". Его произведения переведены на множество языков, а пьеса "Человек из Подольска" была экранизирована и поставлена во многих российских театрах, получив множество наград. Роман "Саша, привет!" стал финалистом литературных конкурсов и лауреатом премии "Ясная Поляна".

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесет вас в мир медитативного туризма и неожиданных открытий!