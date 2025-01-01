Спектакль Пустые поезда

Театр РАМТ вновь становится первооткрывателем современной литературы, представляя зрителям спектакль по мотивам цикла очерков Дмитрия Данилова "Пустые поезда 2022 года". Эти очерки родились из личного увлечения автора — путешествий на небольших поездах по локальным железнодорожным маршрутам.
В центре сюжета — человек, который, просто сидя в поезде и глядя в окно, ловит разговоры попутчиков. Однако если этот человек — писатель, повседневность обретает новое значение. Время внутри поезда замедляется, и привычные обстоятельства начинают превращаться в почти сказочные события. Зрители станут свидетелями того, как обещанные автобусы не приходят, таксисты противятся воле будильников, а мобильная связь исчезает и появляется непостижимым образом. Эта оторванность от внешнего мира становится терапией и утешением для зрителя.
Режиссер Алексей Золотовицкий поделился своими впечатлениями о работе над спектаклем: “Я ухватился за 'Поезда', когда они еще не были книгой, а выходили постами в соцсетях. Это очень игровой текст с множеством приключений, словно Алиса в стране чудес. При создании сцены мы столкнулись с тем, что на первый взгляд ничего не происходит. Поэтому выбрали путь игрового театра с песнями, танцами, стихами и мемами — всем тем, что можно ожидать от прозы о человеке, который просто сидит в электричке.”
Дмитрий Данилов — известный прозаик, поэт и драматург, лауреат премии Андрея Белого за пьесы "Человек из Подольска" и "Сережа очень тупой". Его произведения переведены на множество языков, а пьеса "Человек из Подольска" была экранизирована и поставлена во многих российских театрах, получив множество наград. Роман "Саша, привет!" стал финалистом литературных конкурсов и лауреатом премии "Ясная Поляна".
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесет вас в мир медитативного туризма и неожиданных открытий!