Приглашаем на захватывающее театральное представление по мотивам известной сказки Братьев Гримм на Вернадского 13!

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» погружает зрителей в волшебный мир, наполненный яркими персонажами и увлекательными событиями.

Сюжет

В центре истории — злая и коварная Королева, одержимая желанием быть самой красивой. Она использует волшебное Зеркало, чтобы подтвердить свое превосходство. Однако на пути к власти ей стоит прекрасная Белоснежка, чья красота не оставляет равнодушным даже галантного Принца. На помощь девушке приходят семь веселых гномов, готовых защитить её от злых замыслов Королевы.

Интересные факты

Сказка о Белоснежке была впервые опубликована в 1812 году в сборнике «Детские и домашние сказки» Братьев Гримм.

Впервые мультфильм Disney по мотивам этой сказки вышел в 1937 году и стал первым полнометражным анимационным фильмом в истории.

Спектакль сочетает элементы классической сказки с современными театральными приемами, что делает его интересным как для детей, так и для взрослых.

Для кого?

Это представление подойдет для всей семьи. Оно научит детей важным жизненным урокам о дружбе, смелости и вере в себя. А взрослые смогут насладиться чудесной игрой актеров и яркими сценическими решениями.

Не пропустите!

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» обещает стать одним из самых запоминающихся событий этого театрального сезона. Билеты уже в продаже! Ждем вас в нашем театре для погружения в волшебный мир сказки!