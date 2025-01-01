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Белоснежка и семь гномов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Белоснежка и семь гномов

Спектакль Белоснежка и семь гномов

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на захватывающее театральное представление по мотивам известной сказки Братьев Гримм на Вернадского 13!

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» погружает зрителей в волшебный мир, наполненный яркими персонажами и увлекательными событиями.

Сюжет

В центре истории — злая и коварная Королева, одержимая желанием быть самой красивой. Она использует волшебное Зеркало, чтобы подтвердить свое превосходство. Однако на пути к власти ей стоит прекрасная Белоснежка, чья красота не оставляет равнодушным даже галантного Принца. На помощь девушке приходят семь веселых гномов, готовых защитить её от злых замыслов Королевы.

Интересные факты

  • Сказка о Белоснежке была впервые опубликована в 1812 году в сборнике «Детские и домашние сказки» Братьев Гримм.
  • Впервые мультфильм Disney по мотивам этой сказки вышел в 1937 году и стал первым полнометражным анимационным фильмом в истории.
  • Спектакль сочетает элементы классической сказки с современными театральными приемами, что делает его интересным как для детей, так и для взрослых.

Для кого?

Это представление подойдет для всей семьи. Оно научит детей важным жизненным урокам о дружбе, смелости и вере в себя. А взрослые смогут насладиться чудесной игрой актеров и яркими сценическими решениями.

Не пропустите!

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» обещает стать одним из самых запоминающихся событий этого театрального сезона. Билеты уже в продаже! Ждем вас в нашем театре для погружения в волшебный мир сказки!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Мария Афанасьева
Надежда Карпухина
Данила Алексеев
Евгения Войцеховская
Владимир Разманов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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