Спектакль Лир

Постановка
Шалом 16+
Режиссер Яна Тумина
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
О спектакле

Трагическая буффонада: «Король Лир» по Шекспиру

Спектакль «Король Лир» создан по мотивам великой трагедии Уильяма Шекспира и обещает стать настоящей театральной сенсацией. Режиссёр Яна Тумина, хорошо известная благодаря работе над «Люблинским штукарем», представляет свою уникальную интерпретацию классического сюжета. В центре внимания — вопросы, которые постоянно ставит Шекспир: как далеко может зайти человек ради утверждения своих прав на чувства другого? Как из-за недопонимания могут разрушаться самые близкие связи?

В спектакле «ЛИР» Тумина разрабатывает полифоническую композицию, в которой узнаваемый сюжет соединяется с пространством памяти и аллюзиями. Сцена превращается в инженерную систему, наполненную отзвуками прошлого. Зрители могут услышать голоса знаменитых постановок, например, величественного спектакля 1935 года с Соломоном Михоэлсом в главной роли.

Роль Лира исполнит Олег Липовецкий, художественный руководитель театра «Шалом». Его интерпретация — это эксперимент и диалог как с текстом Шекспира, так и с собственными творческими поисками. Актёры здесь не только исполнители, но и соучастники исследования, соавторы полноценного театрального произведения.

Уникальная сценография

В спектакле присутствует множество оригинальных персонажей, включая диджея Уильяма — маскарадную фигуру, свободно миксующую цитаты и звуки. Это добавляет спектаклю поэтический и мистериальный оттенок.

Команда создателей

К созданию спектакля приложила руки команда талантливых специалистов:

  • Режиссёр: Яна Тумина
  • Хореограф: Алишер Хасанов
  • Художник по свету: Василий Ковалёв
  • Художник по костюмам: Маша Небесная
  • Музыкальное оформление: Евгений Овчинников, Святослав Лысов
  • Видеохудожники: Кирилл Маловичко, Маша Небесная
  • Художники: Яна Тумина, Нил Бахуров, Кирилл Маловичко
  • Объекты, куклы: Кира Камалидинова

Фрагменты текстов Соломона Михоэлса будут читаться Олегом Липовецким, что придаст спектаклю особую глубину и эмоциональную насыщенность.

Важная информация для зрителей

Дорогие зрители, просим обратить внимание: вход в зал строго запрещён после третьего звонка из-за особенностей сценографии спектакля. Опоздавшие смогут посмотреть прямую трансляцию в фойе. Занять свои места в зале можно будет только во время антракта.

Июль
Сентябрь
21 июля вторник
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽
19 сентября суббота
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽
20 сентября воскресенье
19:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 1200 ₽

