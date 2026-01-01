Спектакль «Любовное настроение» в Театре Наций

В Театре Наций пройдет спектакль Артема Терехина «Любовное настроение». Это оригинальное произведение, созданное под впечатлением от одноименного фильма гонконгского режиссера Вонг Карвая.

Сюжет

Сюжет рассказывает о молодом человеке по имени Александр, которого друзья называют Сан. Он разбирает хлам в квартире отца и находит дневник, исписанный иероглифами. Перевести текст с китайского на русский ему помогает Даша, невеста его лучшего друга. Чужая тайна сближает их, и вскоре ребята оказываются перед важным выбором: повторить историю из дневника, напоминающую сюжет драмы Карвая, или попытаться исправить ошибки прошлого.

Языковая палитра

Действие спектакля разворачивается в двух параллельных мирах: в современной Москве на русском языке и в Гонконге шестидесятых на китайском, при этом с русскими субтитрами.

Мнение режиссера

Режиссер Артем Терехин отметил: «Я бы очень хотел, чтобы зритель уходил со спектакля в состоянии легкой влюбленности. «Любовное настроение» — это история о неслучившемся счастье. Она интересна тем, что задает вопросы не только о любви и выборе, но и об упущенных шансах быть действительно счастливыми».

Цикл спектаклей

Спектакль «Любовное настроение» входит в цикл изучения кинотекстов, наряду с постановками «Молодость» Галины Зальцман и «Мой брат умер» Максима Соколова, ставших частью междисциплинарного проекта «Слой», который стартовал в ноябре 2024 года.