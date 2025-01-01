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Бесконечный апрель
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Киноафиша Бесконечный апрель

Спектакль Бесконечный апрель

XX век глазами столетнего человека
Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Драматическая импровизация по пьесе Ярославы Пулинович

Этот спектакль представляет собой взгляд молодого поколения на историю страны. Центральная фигура повествования — Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году и умер в 2010-м.

Личный опыт и переживания
Веня был свидетелем множества исторических событий: экспроприации после Октябрьской революции, блокадного выживания в Ленинграде, и трудностей современной эпохи. В спектакле, созданном режиссером Анной Горушкиной, этот интеллигентный герой не становится активным участником событий, но его жизнь пронизана историей.

Сквозь века
Взгляд Вени отражает изменения и трансформации ХХ века. Зритель видит мир, меняющийся на его глазах, и наблюдает за тем, как его семья справляется с жестокими реалиями времени.

Борьба идеалов
В центре внимания — вопрос о том, какое направление выберет род Вени: поддастся ли он грубому материализму или сохранит трепетное отношение к миру.

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Андрей Ильин
Александр Амелин
Ирина Безрукова
Елена Киркова
Анна Цанг

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бесконечный апрель Бесконечный апрель Бесконечный апрель Бесконечный апрель Бесконечный апрель Бесконечный апрель

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