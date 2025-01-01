Спектакль Бесконечный апрель

Драматическая импровизация по пьесе Ярославы Пулинович

Этот спектакль представляет собой взгляд молодого поколения на историю страны. Центральная фигура повествования — Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году и умер в 2010-м.

Личный опыт и переживания

Веня был свидетелем множества исторических событий: экспроприации после Октябрьской революции, блокадного выживания в Ленинграде, и трудностей современной эпохи. В спектакле, созданном режиссером Анной Горушкиной, этот интеллигентный герой не становится активным участником событий, но его жизнь пронизана историей.

Сквозь века

Взгляд Вени отражает изменения и трансформации ХХ века. Зритель видит мир, меняющийся на его глазах, и наблюдает за тем, как его семья справляется с жестокими реалиями времени.

Борьба идеалов

В центре внимания — вопрос о том, какое направление выберет род Вени: поддастся ли он грубому материализму или сохранит трепетное отношение к миру.