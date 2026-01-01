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Линия соприкосновения
Билеты от 500₽
Киноафиша Линия соприкосновения

Спектакль Линия соприкосновения

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Драматическая история двух братьев на фоне войны

В Центральном академическом театре Российской Армии пройдет спектакль, рассказывающий о драматической истории двух братьев. Они оказались по разные стороны фронта во время войны на Донбассе и, по сути, противостоят друг другу в этот непростой период.

Братья спешат добраться до родного дома в день юбилея их отца, однако совершенно не подозревают, что утром его убила бомба. Этот судьбоносный день, когда должен был отмечаться праздник, обернется трауром и горем. Смогут ли братья преодолеть свои конфликты и найти путь к примирению? Хватит ли им мудрости и мужества поставить семейные узы выше политических разногласий? Ответ на этот вопрос оказывается сложнее, чем кажется, ведь в их жизни есть ещё одна важная деталь — оба брата любят одну женщину.

О спектакле

Автор пьесы — Виталий Павлов, а режиссером-постановщиком выступает Евгений Харланов. Художник и художник по костюмам — Константин Шамрин, видеохудожник — Муза Соколова. Они многими способами представляют разные грани человеческих отношений, освещая как глубокие чувства, так и острые социальные темы.

Спектакль будет интересен тем зрителям, кто ищет глубокие семейные драмы и обостренные социальные вопросы, которые отражают реалии нашего времени.

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Сентябрь
Октябрь
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19:30
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 500 ₽
4 октября воскресенье
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