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Маленькие человечки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маленькие человечки

Спектакль Маленькие человечки

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Амир Ерманов
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По мотивам сказки Братьев Гримм

Старый башмачник был уважаем за свое мастерство, которое напоминало искусство музыканта или живописца. С годами его силы угасали, и труд стал тяжелее, но судьба послала ему помощь.

Появление маленьких помощников
В доме мастера появились маленькие человечки – Мэг, Тим и Пит. Они были веселыми и проворными, помогая мастеру в его работе и привнося в его жизнь радость. Их приключения полны удивительных событий: они встретят говорящего Ворона, столкнутся с хитрым Котом и преодолеют коварство жадной Лавочницы.

Тайна человечков и их миссия
Кем были эти помощники: эльфами, домовыми, или просто воплощением доброты и поддержки? Возможно, они символизируют тех, кто помогает людям, оставшимся верными своему призванию, принося удачу и счастье.

История напоминает о том, что чудо и помощь могут скрываться в маленьких жестах и поддержке, которую каждый способен оказать.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Маленькие человечки Маленькие человечки Маленькие человечки Маленькие человечки Маленькие человечки Маленькие человечки Маленькие человечки

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