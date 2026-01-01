Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 6+
Режиссер Владимир Абрамов
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по произведению Виктора Драгунского в театре «Суббота»

В пространстве «Флигель» театра «Суббота» зрителей ждёт уникальная постановка по мотивам произведений Виктора Драгунского о Дениске Кораблеве и его друзьях. В спектакле представлены весёлые приключения, которые помогают детям и их родителям отвлечься от серой повседневности.

Приключения с юмором

Молодые актёры театра виртуозно исполняют забавные сценки. Вы увидите, как Дениска и его друзья выливают невкусную кашу за окно или красит соседское бельё строительной краской. Эти мелкие шалости создают атмосферу лёгкости и веселья.

Спектакль для всей семьи

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит юмор и непосредственность детских персонажей. Забавные истории, ярко переданные актёрами, непременно порадуют не только детей, но и их родителей, заставляя улыбаться и смеяться.

Подготовьтесь к веселью!

Приходите в «Флигель» и станьте свидетелями увлекательных приключений Дениски Кораблева и его друзей. Это отличный способ провести время с семьёй, насладившись живым театром и яркими эмоциями!

Купить билет на спектакль Денискины рассказы

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
12:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

В ближайшие дни

Смотритель
12+
Драма
Смотритель
20 марта в 19:00 Монплезир
от 1000 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
15 июня в 15:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
15 июня в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше