Спектакль Денискины рассказы

Спектакль по произведению Виктора Драгунского в театре «Суббота»

В пространстве «Флигель» театра «Суббота» зрителей ждёт уникальная постановка по мотивам произведений Виктора Драгунского о Дениске Кораблеве и его друзьях. В спектакле представлены весёлые приключения, которые помогают детям и их родителям отвлечься от серой повседневности.

Приключения с юмором

Молодые актёры театра виртуозно исполняют забавные сценки. Вы увидите, как Дениска и его друзья выливают невкусную кашу за окно или красит соседское бельё строительной краской. Эти мелкие шалости создают атмосферу лёгкости и веселья.

Спектакль для всей семьи

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит юмор и непосредственность детских персонажей. Забавные истории, ярко переданные актёрами, непременно порадуют не только детей, но и их родителей, заставляя улыбаться и смеяться.

Подготовьтесь к веселью!

Приходите в «Флигель» и станьте свидетелями увлекательных приключений Дениски Кораблева и его друзей. Это отличный способ провести время с семьёй, насладившись живым театром и яркими эмоциями!