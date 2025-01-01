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Дядюшкин сон
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

12+
Режиссер Александр Исаков
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трагикомедия по повести Достоевского

Что такое безумие? Безобидный старик, путающий сон с явью, или здравомыслящие люди, меняющие представления о добре и зле?

О спектакле

В основе спектакля лежит повесть Фёдора Достоевского, где переплетаются судьбы различных персонажей. Престарелый князь, выживший из ума, сталкивается с амбициозной мещанкой, которая мечтает о большем. Чистая любовь её дочери к бедному учителю противостоит хитроумным планам жениха, не вызывающего никаких чувств.

Человеческие характеры

На сцене разворачивается сплетение комичных и трагичных ситуаций, отражающих глубокое понимание человеческой природы. Достоевский, как великий знаток душ, показывает, насколько сложны и многогранны наши взаимоотношения.

Приходите на спектакль, чтобы ощутить всю палитру эмоций и размышлений, которую подарил нам классик русской литературы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

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