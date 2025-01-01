Спектакль Дядюшкин сон

Трагикомедия по повести Достоевского

Что такое безумие? Безобидный старик, путающий сон с явью, или здравомыслящие люди, меняющие представления о добре и зле?

О спектакле

В основе спектакля лежит повесть Фёдора Достоевского, где переплетаются судьбы различных персонажей. Престарелый князь, выживший из ума, сталкивается с амбициозной мещанкой, которая мечтает о большем. Чистая любовь её дочери к бедному учителю противостоит хитроумным планам жениха, не вызывающего никаких чувств.

Человеческие характеры

На сцене разворачивается сплетение комичных и трагичных ситуаций, отражающих глубокое понимание человеческой природы. Достоевский, как великий знаток душ, показывает, насколько сложны и многогранны наши взаимоотношения.

Приходите на спектакль, чтобы ощутить всю палитру эмоций и размышлений, которую подарил нам классик русской литературы!