Спектакль Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка

Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка
Билеты от 1400₽
Постановка
Малый театр России 12+
Режиссер Алексей Дубровский
Возраст 12+
О спектакле

Водевильная комедия в Малом театре

«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» — это классическая комедия, которая обещает много смеха и хорошее настроение. Спектакль будет интересен любителям театра, а также взрослым и подросткам старше 12 лет.

Творческий путь водевиля

Режиссер-постановщик спектакля Алексей Дубровский отмечает, что 200 лет назад открылась историческая сцена Малого театра на Театральной площади. А 185 лет назад на сцене императорского театра состоялась премьера водевиля Дмитрия Тимофеевича Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». Этот водевиль стал знаковым, о чем свидетельствует его долгая и счастливая жизнь на сценах России и СССР, включая две успешные экранизации.

Любовь к театру и юмор

Выбор этого произведения для юбилейной даты не случаен. Сам автор водевиля, Дмитрий Тимофеевич, был артистом Малого театра и первым исполнителем гоголевского Хлестакова в «Ревизоре». Весь текст произведения пронизан беззаветной любовью к театру и наполнен искрометным юмором, отражающим закулисную жизнь актеров.

Новая версия и музыка

Специально к премьере была создана новая сценическая версия Сергеем Плотовым, а музыку написал народный артист России Александр Чайковский. Оригинальная сценография разработана заслуженным художником России Максимом Обрезковым.

Ведущие актеры театра

На сцену выйдут ведущие актеры театра: народные артисты России Виктор Низовой, Александр Клюквин, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, а также артисты Андрей Чернышов, Анастасия Дубровская и Екатерина Гревцева.

Билет на этот спектакль — это возможность насладиться живой и искренней комедией, которая по достоинству оценена зрителями всех возрастов.

Источник: maly.ru

Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1400 ₽
5 июня пятница
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1400 ₽
19 июня пятница
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1400 ₽

