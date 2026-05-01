Спектакль Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка

Водевильная комедия в Малом театре

«Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» — это классическая комедия, которая обещает много смеха и хорошее настроение. Спектакль будет интересен любителям театра, а также взрослым и подросткам старше 12 лет.

Творческий путь водевиля

Режиссер-постановщик спектакля Алексей Дубровский отмечает, что 200 лет назад открылась историческая сцена Малого театра на Театральной площади. А 185 лет назад на сцене императорского театра состоялась премьера водевиля Дмитрия Тимофеевича Ленского «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». Этот водевиль стал знаковым, о чем свидетельствует его долгая и счастливая жизнь на сценах России и СССР, включая две успешные экранизации.

Любовь к театру и юмор

Выбор этого произведения для юбилейной даты не случаен. Сам автор водевиля, Дмитрий Тимофеевич, был артистом Малого театра и первым исполнителем гоголевского Хлестакова в «Ревизоре». Весь текст произведения пронизан беззаветной любовью к театру и наполнен искрометным юмором, отражающим закулисную жизнь актеров.

Новая версия и музыка

Специально к премьере была создана новая сценическая версия Сергеем Плотовым, а музыку написал народный артист России Александр Чайковский. Оригинальная сценография разработана заслуженным художником России Максимом Обрезковым.

Ведущие актеры театра

На сцену выйдут ведущие актеры театра: народные артисты России Виктор Низовой, Александр Клюквин, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, а также артисты Андрей Чернышов, Анастасия Дубровская и Екатерина Гревцева.

Билет на этот спектакль — это возможность насладиться живой и искренней комедией, которая по достоинству оценена зрителями всех возрастов.

Источник: maly.ru