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Бродский. 12 новелл от первого лица
Билеты от 1500₽
Киноафиша Бродский. 12 новелл от первого лица

Спектакль Бродский. 12 новелл от первого лица

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Бродский. 12 новелл от первого лица» в театре МОСТ

Театр МОСТ представляет зрителям уникальный спектакль «Бродский. 12 новелл от первого лица». В этом произведении оживают воспоминания великого поэта Иосифа Бродского, где смешиваются реальность и фантазии, прошлое и настоящее.

Погружение в мир Бродского

Каждая новелла — это вспышка в сознании поэта, подобная забытым фотографиям из прошлого. Зрители смогут увидеть, как в этих осколках памяти проявляются моменты ленинградской юности, встречи с Ахматовой и Достоевским, а также необычные картины из жизни в Нью-Йорке, например, две вороны в парке.

Темы и символы

Спектакль затрагивает важные темы, такие как поиск покоя и гармонии. За рождественским столом, в кругу семьи, Бродский находит тот самый покой, о котором мечтал всю жизнь. Это не только история о поэте, но и о каждом из нас — о стремлении к внутреннему миру и пониманию.

Интересные факты

Иосиф Бродский — лауреат Нобелевской премии по литературе, чьи произведения переведены на множество языков. Спектакль основан на его личных записях и стихах, что добавляет особую глубину и аутентичность сценам.

Не упустите возможность погрузиться в мир Бродского и соприкоснуться с его уникальным видением жизни! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Иван Орехов
Людмила Давыдова
Всеволод Гусейнов
Роман Зуев
Александра Колтун

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
22 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
24 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Бродский. 12 новелл от первого лица Бродский. 12 новелл от первого лица

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