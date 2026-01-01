Спектакль Летучая мышь

Оперетта Иоганна Штрауса на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера»

«Летучая мышь» — это оперетта в трёх действиях, написанная выдающимся композитором Иоганном Штраусом. Сюжет разворачивается вокруг Генриха Айзенштайна, который, вместо того чтобы отправиться в тюрьму, оказывается на бал-маскарад, где его жена Розалинда появляется в костюме летучей мыши. Эта классическая венская оперетта является настоящим культурным наследием, вдохновившим многих композиторов.

Премьера в краснодарском Музыкальном театре состоялась 8 июня 2007 года. Однако история «Летучей мыши» начинается гораздо раньше. Первоначально она была поставлена 5 апреля 1847 года в театре «Ан дер Вин», но в тот момент не пользовалась популярностью и не выдержала и 20 представлений в первом сезоне. Лишь после огромного успеха в Берлине, где оперетта была показана более 100 раз, отношение к ней изменилось, и она заняла своё законное место в репертуаре.

Истоки и вдохновение

Сюжет «Летучей мыши» основан на реальной истории, произошедшей в Париже, когда муж не узнал свою жену в карнавальном костюме и влюбился в «незнакомку». Этот курьёзный сюжет привлек внимание французских драматургов А. Мельяка и Л. Галеви. Их пьесу приобрёл директор венского театра «Ан дер Вин», что вдохновило молодого композитора Штрауса на создание партитуры всего за 6 недель. Венские драматурги К. Хаффнер и Р. Жене всего лишь переработали оригинальный текст, изменив имена персонажей, а именно Жене предложил название «Летучая мышь».

Неотъемлемая часть музыкального театра

«Летучая мышь» является образцом жанра венской оперетты и без неё невозможно представить репертуар любого музыкального театра. Спектакль интересен как любителям музыкального театра, так и поклонникам классической музыки. Приглашаем вас насладиться неповторимыми мелодиями и очарованием венского бала!