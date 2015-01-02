Меню
Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка по одноименной пьесе Михаила Лермонтова

В этом спектакле, основанном на произведении Михаила Юрьевича Лермонтова, мы встречаем Евгения Арбенина — успешного игрока в карточные игры, привыкшего к светской жизни. Несмотря на его прелести, Арбенин чувствует пресыщение и усталость от порочной жизни высшего общества. Время идет, и он уже не молод.

Новый виток жизни

По совету друга и в поисках личного удобства, Арбенин решает жениться, заключая некий «союз с добродетелью». Однако, что станет неожиданностью для самого героя, он влюбляется в свою молодую супругу Нину. Нина — прекрасная, как ангел, и наивная, как дитя. Она становится центром его мыслей и источником нежности, которая, казалось, давно окаменела в его сердце.

Любовь и интриги

Спектакль ставит важный вопрос: возможна ли чистая и непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни? Ответ на этот вопрос Лермонтов заключает в трагическом финале, где Арбенин сталкивается с ужасными последствиями своей ошибки, связанной с сильнодействующим ядом.

Интересные факты о спектакле

«Маскарад» — это не только ода любви, но и глубокое исследование человеческой души на фоне светской суеты. Спектакль включает в себя элементы драмы и философии, ставя зрителя перед необходимостью осмысления своих чувств и поступков.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставляет задуматься о настоящих ценностях в жизни и любовных отношениях. Приходите в театр, чтобы окунуться в мир эмоций и страстей!

Режиссер
Константин Демидов
В ролях
Виталий Пичик
Олег Метелев
Ольга Вавилова
Михаил Дубовский
Евгения Белова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Краснодар, 10 октября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 400 ₽
Краснодар, 11 октября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 400 ₽

Фотографии

Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад

