Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выход через спальню, или Босиком по парку
Киноафиша Выход через спальню, или Босиком по парку

Спектакль Выход через спальню, или Босиком по парку

12+
Возраст 12+

О спектакле

Лирическая комедия о любви и быте

Приглашаем вас на спектакль по пьесе знаменитого американского драматурга Нила Саймона, который сочетает в себе элементы комедии и лирики. Произведение, построенное как комедия положений, заставляет задуматься о хрупкости человеческих отношений и о том, как незначительные мелочи могут повлиять на их судьбу.

Сюжет

Главные персонажи — беззаботная Кори и усердный отличник Пол, которые всего шесть дней как женаты. Они стремятся наладить свою жизнь в крошечной квартирке, однако проблем не оберегают их: дырявая крыша и эксцентричный сосед создают немало неудобств. Вдобавок к этому, неожиданное появление тещи придает их жизни неожиданный «перчик».

Комичные и трогательные моменты

Спектакль наполнен множеством комичных и трогательных ситуаций. Отношения молодых людей раскрываются в обыденных проблемах, а простые радости жизни позволяют понять, что даже в дождливую осень можно наслаждаться прогулками босиком по парку, если рядом любимый человек.

О создателях

Режиссёр спектакля — Сергей Ефремов, а в главных ролях выступают талантливые актёры:

  • Григорий Сиятвинда
  • Ольга Хохлова
  • Макар Запорожский
  • Любовь Тихомирова

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления.

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова

Купить билет на спектакль Выход через спальню, или Босиком по парку

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2100 ₽
15 сентября вторник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Связь
16+
Драма

Связь

17 июля в 19:30 Мой
от 1600 ₽
Юнона и Авось
12+
Мюзикл Опера

Юнона и Авось

20 июля в 19:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Билеты
Новеллы: только о любви
16+
Балет

Новеллы: только о любви

11 ноября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше