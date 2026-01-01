Спектакль Выход через спальню, или Босиком по парку

Лирическая комедия о любви и быте

Приглашаем вас на спектакль по пьесе знаменитого американского драматурга Нила Саймона, который сочетает в себе элементы комедии и лирики. Произведение, построенное как комедия положений, заставляет задуматься о хрупкости человеческих отношений и о том, как незначительные мелочи могут повлиять на их судьбу.

Сюжет

Главные персонажи — беззаботная Кори и усердный отличник Пол, которые всего шесть дней как женаты. Они стремятся наладить свою жизнь в крошечной квартирке, однако проблем не оберегают их: дырявая крыша и эксцентричный сосед создают немало неудобств. Вдобавок к этому, неожиданное появление тещи придает их жизни неожиданный «перчик».

Комичные и трогательные моменты

Спектакль наполнен множеством комичных и трогательных ситуаций. Отношения молодых людей раскрываются в обыденных проблемах, а простые радости жизни позволяют понять, что даже в дождливую осень можно наслаждаться прогулками босиком по парку, если рядом любимый человек.

О создателях

Режиссёр спектакля — Сергей Ефремов, а в главных ролях выступают талантливые актёры:

Григорий Сиятвинда

Ольга Хохлова

Макар Запорожский

Любовь Тихомирова

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления.