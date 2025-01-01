Меню
Гамлет
Билеты от 0₽
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Трагедия Гамлета: вечные вопросы и современные интерпретации в Театре Около

«Что такое "Гамлет"? Достаточно только прочитать заглавие: "Гамлет"! Не "Гамлет и Офелия", не "Гамлет и король". А просто: "Трагедия о Гамлете, принце датском".

О спектакле

Шекспировский "Гамлет" – это не просто пьеса, это целый мир, полный философских размышлений о жизни и смерти, предательстве и любви. С момента своего написания в начале XVII века, "Гамлет" продолжает волновать сердца зрителей и вдохновлять театральных деятелей на создание уникальных интерпретаций.

Что ожидать?

Каждая постановка "Гамлета" предлагает свой взгляд на классическую историю. Режиссеры современных театров часто играют с временными рамками, декорациями и даже гендерной идентичностью персонажей. Это позволяет зрителям увидеть знакомую историю с новой стороны. В этом спектакле акцент будет сделан на внутренние конфликты главного героя и его взаимодействие с окружающими.

Интересные факты

  • Пьеса "Гамлет" считается одной из самых часто ставимых в мире, с более чем 2000 интерпретаций.
  • Персонаж Гамлета стал символом внутренней борьбы и экзистенциального кризиса.
  • Многие известные актеры, такие как Лоренс Оливье и Иэн Маккеллен, оставили свой след в истории интерпретаций этого персонажа.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть "Гамлета" в исполнении талантливых актеров. Это будет не просто спектакль, а глубокое погружение в мир человеческих страстей и сомнений. Мы ждем вас на театральных подмостках!

Режиссер
Алексей Чернышев
В ролях
Алексей Сидоров
Алексей Чернышев
Алексей Курганов
Максим Солопов

Купить билет на спектакль

Расписание

21 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00

