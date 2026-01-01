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Лето - это маленькая жизнь
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Киноафиша Лето - это маленькая жизнь

Спектакль Лето - это маленькая жизнь

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новый вечер Марины Есипенко в Арт-кафе театра имени Евгения Вахтангова

Марина Есипенко, одна из ведущих актрис театра имени Евгения Вахтангова, снова порадует зрителей своим уникальным творчеством. Завершив учебу в Театральном училище имени Бориса Щукина в 1987 году, она уже в 1988 году присоединилась к труппе знаменитого театра.

С тех пор Есипенко зарекомендовала себя как подлинно Вахтанговская актриса, оставивший заметный след в сердцах театральных зрителей. Её талант был высоко оценён не только публикой, но и выдающимися коллегами по сцене, что подтверждает уровень её мастерства.

Вечер, посвященный творчеству актрисы, обещает быть насыщенным и разнообразным. У зрителей будет возможность насладиться как классическими, так и современными произведениями, в которых ярко проявляются глубокие эмоции и оригинальный стиль исполнения актрисы.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события и насладиться искусством, которое вдохновляет и радует!

В ролях
Марина Есипенко
Марина Есипенко

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Октябрь
1 октября четверг
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24

Фотографии

Лето - это маленькая жизнь

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