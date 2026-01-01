Спектакль Сёстры Сапожковы

Блистательная комедия о сестринском противостоянии

В Центральном доме культуры железнодорожников зрителей ожидает увлекательное театральное представление. На сцене — актёры: Олеся Железняк, Дмитрий Исаев (или Андрей Кайков), Юлия Куварзина (или Ирина Абросимова), Спартак Сумченко, Савелий Сумченко (или Игорь Ларин). Режиссура принадлежит Роману Самгину.

В центре сюжета — две сестры, Вера и Люба. Искусствовед Вера Сапожкова живёт в мире искусства, романсов и астрологических прогнозов, в то время как её старшая сестра, Люба, погружена в авантюрные сделки и домашние радости. Их жизни пересекаются в одной квартире, и начинается настоящая комедия положений.

Конфликт между Веры и Любы разгорается, когда они начинают спорить о том, что важнее — материальные блага или духовная пища. В этом сестринском противостоянии мужчины становятся лишь разменной монетой. Эта история понравится любителям острых социальных сюжетов и семейных драм с элементами юмора.

