Спектакль Кармен

Кармен
Театр им. Наталии Сац 12+
Возраст 12+
О спектакле

Классика музыкального театра: опера «Кармен» Бизе

Опера в четырех действиях «Кармен» — это непревзойденный шедевр композитора Жоржа Бизе, который уже давно завоевал сердца зрителей по всему миру. Ее стиль и мелодии предрекал еще Петр Ильи Чайковский, и сегодня это произведение служит ярким примером многообразия интерпретаций на сценах крупнейших театров.

Музыка, которая звучит кругом

Мелодии «Кармен» стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они звучат в аудиозаставках, рингтонах и множестве других аудиоформатов, что делает оперу еще более близкой каждому. Несмотря на свою популярность, эта опера никогда не ставилась с акцентом на юного зрителя, несмотря на то, что её сюжетная основа — новелла Проспера Мериме — присутствует в школьной программе.

Постановка театра Наталии Сац

Спектакль, который будет представлен театром Наталии Сац, предоставляет уникальную возможность для юных зрителей погрузиться в мир музыкального театра. Эта версия «Кармен» основана на бессмертной новелле Мериме и позволит молод audience не только насладиться великолепной музыкой, но и разобраться в глубине содержания одного из самых прекрасных образцов мировой музыкальной культуры.

Зрительский опыт

Важно отметить, что спектакль проходит с двумя антрактами — после первого и второго действий. Это даст зрителям возможность обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и настроиться на следующие части сказания о Картине и ее судьбе.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 500 ₽

