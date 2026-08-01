Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летний бал таинств
Киноафиша Летний бал таинств

Спектакль Летний бал таинств

18+
Возраст 18+

О спектакле

Летний бал таинств в Чаплин-Холле

Театр-ресторан «Чаплин-Холл» с радостью анонсирует премьеру уникальной театрализованной иммерсивной игры для взрослых — «Летний Бал Таинств», где только 42 избранных гостя смогут стать частью этого изысканного вечера вместе с коллективом DreamGirls.

Изысканная атмосфера

«Летний Бал Таинств» — это не просто игра, а утонченная версия квиза, которая перенесет участников в загадочный мир сказочных грез и романтических вечеров. Гостям предстоит насладиться атмосферой жарких пляжных вечеринок и волшебных фантазий с единорогами и феями.

Погружение в историю

С первых моментов вечера вас окутывает интригующая атмосфера, раскрывающая тайны и красоты Петербурга различных эпох. Игра собрала лучшие фрагменты предыдущих спектаклей, предлагая яркий и насыщенный сценарий, который перенесет вас в уникальный мир забав и утех.

Интерактивность и магия

Элементами «Летнего Бала Таинств» станут интерактивные номера, подсказки к вопросам, мистические ритуалы и волшебные перевоплощения. Каждый гость станет активным участником шоу — только вы сможете определить ход события и написать свой собственный сценарий вечера.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и окунуться в мир красоты, интриг и волшебства!

Купить билет на спектакль Летний бал таинств

Помощь с билетами
В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж

В ближайшие дни

Дон Кихот
18+
Драма

Дон Кихот

14 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1000 ₽
Запчасти для счастья
12+
Комедия

Запчасти для счастья

26 августа в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1000 ₽
Небесный тихоход
12+
Драма

Небесный тихоход

29 октября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше