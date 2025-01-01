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Карамазовы
Билеты от 1890₽
Киноафиша Карамазовы

Спектакль Карамазовы

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1890₽

О концерте/спектакле

Рок-опера по роману Ф. М. Достоевского

Рок-опера «Карамазовы» представляет собой уникальную интерпретацию великого романа Федора Достоевского. Это произведение сочетает в себе элементы современного театра с акцентом на минимализм и концептуальный концерт, в котором главное внимание уделяется артисту, живущему в музыкальной стихии.

Музыкальная мощь и актерское мастерство

Зрители смогут погрузиться в глубокие и бурные страсти героев благодаря удивительным музыкальным композициям и великолепным вокальным исполнителям. Это захватывающее сочетание усиливает эмоциональную насыщенность спектакля, заставляя зрителя переживать драматические взлеты и падения вместе с персонажами.

Любовь как сила, преодолевающая всё

Главная тема рок-оперы — любовь, способная преодолеть пороки и преобразить человека, даря надежду на искупление и спасение. Спектакль исследует глубины человеческой души, раскрывая возможности любви победить самые тёмные стороны личности и возвысить её до новых духовных высот.

 

Режиссер
Александр Рагулин
В ролях
Светлана Светикова
Иван Ожогин
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Александр Рагулин
Вера Свешникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1890 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 11 сентября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 1600 ₽

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