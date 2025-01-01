Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Альмар. Красавица и чудовище
Киноафиша Альмар. Красавица и чудовище

Спектакль Альмар. Красавица и чудовище

16+
Продолжительность 1 час 35 минут без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о любви и войне

Название произведения складывается из первых слогов имен «Альберт» и «Маргарита». Всё действие разворачивается в один день жизни Альберта Эйнштейна в августе 1945 года, когда его любимая женщина навсегда прощается с великим ученым. Оставшись в одиночестве, Эйнштейн мучается видениями грядущей мировой катастрофы и испытывает личную ответственность за трагедию Хиросимы и Нагасаки.

Сложная история любви

В центре сюжета — многослойная, временами почти детективная история любви Творца и его Музы, развернутая на фоне Второй мировой войны, атомных бомбардировок и происков НКВД. Парадоксально, но мировая трагедия становится фатумом, благодаря которому герои обретают друг друга. Литературный Эйнштейн восклицает к возлюбленной:

«Ты только подумай: для того, чтобы мы с тобой встретились, в мире должны были произойти планетарные катастрофы... Какие страшные события, какие трагедии — но в результате мы с тобой встретились. История отвратительна, а жизнь прекрасна».

Интерпретация режиссера

Режиссер Лев Стукалов делится своим видением:

«Как может не привлекать большой исторический персонаж? Каждый режиссер — интерпретатор материала, и я вижу не исторические личности, а персонажей по имени Альберт и Маргарита. Эйнштейн для меня — гений, который на склоне лет не удовлетворен ни своей жизнью, ни своей работой. В его голове крутятся мысли о том, что жизнь прожита зря. Маргарита Конёнкова в этой реальности — его ангел-хранитель и муза. Я вывожу на первый план именно эту сторону их взаимоотношений. Это не частная история, а вечный роман, повторяющийся на Земле в разные времена».

Музыка, создающая атмосферу

В спектакле звучит музыка Чарли Чаплина, Дюка Эллингтона и Филиппа Гласса, которая добавляет глубину и эмоциональную насыщенность в повествование.

Приглашаем вас на встречу с этой трогательной и многослойной драмой о любви, жизни и истории!

Режиссер
Лев Стукалов
В ролях
Марианна Семенова
Сергей Романюк

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Альмар. Красавица и чудовище Альмар. Красавица и чудовище

В ближайшие дни

В джазе только девушки
0+
Мюзикл Премьера
В джазе только девушки
13 августа в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1000 ₽
Рождение Сталина
18+
Драма Классическая драма
Рождение Сталина
11 октября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
14 сентября в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше