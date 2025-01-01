Спектакль Альмар. Красавица и чудовище

История о любви и войне

Название произведения складывается из первых слогов имен «Альберт» и «Маргарита». Всё действие разворачивается в один день жизни Альберта Эйнштейна в августе 1945 года, когда его любимая женщина навсегда прощается с великим ученым. Оставшись в одиночестве, Эйнштейн мучается видениями грядущей мировой катастрофы и испытывает личную ответственность за трагедию Хиросимы и Нагасаки.

Сложная история любви

В центре сюжета — многослойная, временами почти детективная история любви Творца и его Музы, развернутая на фоне Второй мировой войны, атомных бомбардировок и происков НКВД. Парадоксально, но мировая трагедия становится фатумом, благодаря которому герои обретают друг друга. Литературный Эйнштейн восклицает к возлюбленной:

«Ты только подумай: для того, чтобы мы с тобой встретились, в мире должны были произойти планетарные катастрофы... Какие страшные события, какие трагедии — но в результате мы с тобой встретились. История отвратительна, а жизнь прекрасна».

Интерпретация режиссера

Режиссер Лев Стукалов делится своим видением:

«Как может не привлекать большой исторический персонаж? Каждый режиссер — интерпретатор материала, и я вижу не исторические личности, а персонажей по имени Альберт и Маргарита. Эйнштейн для меня — гений, который на склоне лет не удовлетворен ни своей жизнью, ни своей работой. В его голове крутятся мысли о том, что жизнь прожита зря. Маргарита Конёнкова в этой реальности — его ангел-хранитель и муза. Я вывожу на первый план именно эту сторону их взаимоотношений. Это не частная история, а вечный роман, повторяющийся на Земле в разные времена».

Музыка, создающая атмосферу

В спектакле звучит музыка Чарли Чаплина, Дюка Эллингтона и Филиппа Гласса, которая добавляет глубину и эмоциональную насыщенность в повествование.

Приглашаем вас на встречу с этой трогательной и многослойной драмой о любви, жизни и истории!