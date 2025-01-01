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Денис Мажуков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Денис Мажуков

Денис Мажуков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вихрь рок-н-ролла и буги-вуги

Денис Мажуков — уникальный российский пианист, певец и композитор, чей талант возрождает золотую эпоху музыкальных стилей. Его творчество охватывает рок-н-ролл 50-х, буги-вуги 30-х, ритм-н-блюз 40-х и кантри 60-х годов.

Международный успех
Денис покоряет сцены США и Европы, выступая в клубах, концертных залах и на фестивалях джаза, кантри и рок-н-ролла. Он — первый российский пианист, которого регулярно приглашают на европейские фестивали буги-вуги, став лицом жанра за пределами своей страны.

Приходите, чтобы ощутить неподражаемую энергию рок-н-ролла и насладиться виртуозным исполнением легендарных мелодий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
22 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
21 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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