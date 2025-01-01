Вихрь рок-н-ролла и буги-вуги

Денис Мажуков — уникальный российский пианист, певец и композитор, чей талант возрождает золотую эпоху музыкальных стилей. Его творчество охватывает рок-н-ролл 50-х, буги-вуги 30-х, ритм-н-блюз 40-х и кантри 60-х годов.

Международный успех

Денис покоряет сцены США и Европы, выступая в клубах, концертных залах и на фестивалях джаза, кантри и рок-н-ролла. Он — первый российский пианист, которого регулярно приглашают на европейские фестивали буги-вуги, став лицом жанра за пределами своей страны.

Приходите, чтобы ощутить неподражаемую энергию рок-н-ролла и насладиться виртуозным исполнением легендарных мелодий!