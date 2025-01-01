Что ответить?

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О концерте/спектакле

Комедийное шоу «Ответ в ответ» — уникальный опыт для зрителей

Приглашаем вас на захватывающее комедийное шоу «Ответ в ответ», где ведущие комики сталкиваются с необычной задачей — придумывать ответы на случайные сообщения от зрителей. Это интерактивное выступление подарит вам множество смешных и неожиданных моментов!

Формат шоу

Шоу проходит в формате импровизации. Комики выбирают сообщения, которые отправляют зрители, и на ходу придумывают на них смешные ответы. Это не только развлечение, но и настоящее шоу талантов, где юмор и креативность выходят на передний план.

Почему стоит посетить?

  • Уникальный формат: Каждое шоу — это уникальный опыт. Вы никогда не знаете, что произойдет на сцене!
  • Интерактивность: Зрители могут участвовать в создании контента, отправляя свои сообщения.
  • Лучшие комики: На сцене выступают известные и любимые зрителями комики, которые умеют делать шоу незабываемым.

Не упустите шанс!

Если вы хотите погрузиться в атмосферу юмора и веселья, «Ответ в ответ» — это именно то, что вам нужно. Спешите забронировать билеты, пока они не раскуплены!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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12 августа
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21:30 от 500 ₽
26 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 500 ₽

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