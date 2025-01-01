Меню
Артем Калайджян (Серго). Новый сольный концерт
Билеты от 1400₽
Киноафиша Артем Калайджян (Серго). Новый сольный концерт

Артем Калайджян (Серго). Новый сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Юмористический стендап: с любовью к семье

Юморист, сценарист и актер, создатель проекта «Непосредственно Каха», Артём приглашает вас на свой новый стендап-концерт «Семья – это святое». В этом шоу он честно делится настоящими историями о своих родных и близких: братьях, сестрах, родителях, детях и, конечно, любимой жене.

Артём не просто развлекает зрителей, а погружает их в комедийный монолог, посвященный важности семейных моментов и тому, как юмор помогает справляться с трудностями. Подарите своим родным атмосферу добра и позитива! Артём ждёт именно вас на своём концерте.

Место проведения

Концерт состоится в Coin Event Hall – современном месте для проведения мероприятий, расположенном в самом центре Москвы на Пятницкой улице, недалеко от метро Добрынинская. Coin Event Hall известен своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для выступлений лучших комиков страны, таких как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов.

Известные имена и атмосфера

Ранее здесь давали свои первые сольные стендап-концерты Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Coin Event Hall также стал местом записи концертов таких артистов, как Слава Комисаренко, Идрак, Рост Батл с Алексеем Щербаковым и Илья Соболев.

Зрители стендапа оценили быстрое обслуживание, а также богатый выбор напитков, коктейлей и блюд. Один из зрителей признался, что за последний месяц посетил Coin Event Hall 8 раз!

Удобства для зрителей

В Coin Event Hall работает бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее, чем за 30 минут до начала концерта. Заведение работает по концепции «Наливаем честно!» Пенное – 500 мл, виноградное – 150 мл, крепкие напитки – 50 мл.

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Купить билет на концерт

Расписание

5 сентября
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
22:00 от 1400 ₽

