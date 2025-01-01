Меню
Ленинградское детство
Киноафиша Ленинградское детство

Спектакль Ленинградское детство

Постановка
VS Театр 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Жизнеутверждающий спектакль о детстве в условиях войны

Спектакль, основанный на автобиографической повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы», предлагает зрителям уникальный взгляд на мир ребенка, пережившего войну. Война для него — не страшная трагедия, а игра, в которой нужно научиться приспосабливаться и искать радость даже в самых трудных условиях.

История, основанная на воспоминаниях

Повесть, вдохновившая на создание спектакля, рассказывает о детстве автора в Ленинграде во времена блокады. Это яркое произведение, написанное простым, но сочным языком, передает атмосферу того времени, используя детские воспоминания как основу для создания искусства. Книга была переведена на многие языки, включая немецкий и английский, и получила признание в мире.

Музыкальное сопровождение

В спектакле используется разнообразие музыкальных инструментов, от мягкого пианино и глюкофона до перкуссии и скрипки, создавая атмосферу, полную эмоций и красоты. Это добавляет спектаклю не только драматической силы, но и ощущение живости и тепла, несмотря на сложные обстоятельства, о которых идет речь.

Награды и признания

Спектакль был удостоен множества наград, включая победу на грантовом конкурсе Президентского Фонда Культурных Инициатив и получение Гран-при Международного театрального фестиваля Департамента Культуры города Москвы «Трубадур».

Режиссер
Василиса Галсанова
В ролях
Дарья Витан
Павел Цветков
Степан Печайко
Оксана Андреева
В составе возможны изменения

16 ноября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
15:00 от 1200 ₽

Фотографии

Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство Ленинградское детство

