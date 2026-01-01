Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сад
Киноафиша Сад

Спектакль Сад

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Режиссер Петр Шерешевский
Возраст 18+

О спектакле

Новый спектакль «Сад» от Петра Шерешевского

Пётр Шерешевский продолжает свою серию работ, вдохновлённых произведениями Чехова, представляя новую премьеру «Сад». В этом спектакле режиссёр уделяет внимание не только фабуле, но и глубинным идеям и смыслам пьесы, ориентируясь на атмосферу, заложенную в «Вишнёвом саде».

Известный сюжет в новой интерпретации

Шерешевский использует этюдный метод и взаимодействие с актёрами для преобразования известного сюжета в живую историю. Каждому герою Чехова придаётся современный облик, что позволяет зрителям увидеть в них знакомые черты и переживания. Несмотря на адаптацию, персонажи сохраняют культурный код и мировой контекст оригинала.

Кинематографические пространства и сюрреализм

Режиссёр вновь применяет свой излюбленный приём кино-театра, расширяя сцену до масштабов кинематографа. Видеопроекции, расположенные за спинами актёров, создают эффект симуляции реальной жизни, добавляя спектаклю сюрреалистический оттенок. Такое взаимодействие визуального и актёрского искусства вызывает у зрителя особое чувство контраста.

Загадки и ценности в действии

Если действие предыдущего спектакля «Три» разворачивалось в питерской квартире, то в «Саде» Семён Саксеев переносит сцену в детский творческий лагерь в Ленобласти, которому грозит закрытие. Готовясь к закрытию, герои Чехова задаются вопросом: будет ли продан сад? Какова же судьба их лагеря?

Послание от Шерешевского

«Сад» — это спектакль о ценностях, которые прогресс невольно уничтожает. Как отмечает Шерешевский, «это метафора, тот самый Вишнёвый сад». На одной стороне представления находятся ценности, которые нам дороги и без которых мы не мыслим своего существования, а на другой — неизбежная реальность времени и прогресса. В центре спектакля — не только детский лагерь, который заменит парк-отель, но и сама суть человечества.

Купить билет на спектакль Сад

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
6 марта пятница
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
13 марта пятница
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
6 апреля понедельник
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
22 апреля среда
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Серебряная свадьба
12+
Драма
Серебряная свадьба
15 марта в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Ромео и Джульетта
16+
Премьера Драма
Ромео и Джульетта
5 мая в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
21 июня в 18:00 Casino Museum
от 1050 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше