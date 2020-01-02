Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Молодожены
Билеты от 1000₽
Киноафиша Молодожены

Спектакль Молодожены

Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Семейная комедия в Театре на Бронной

Перед зрителями развернется комическая история, где главные герои сталкиваются с кризисами взросления и поисками собственного пути. Это молодые шестидесятники, чьи переживания созвучны тревогам современных миллениалов. В центре сюжета — четыре пары молодых людей, чья жизнь полна ярких моментов и горьких разочарований, приправленных тонким юмором и узнаваемой неловкостью.

Музыка и любовь

Действие спектакля происходит в Москве 1960 года. Четыре пары молодых людей преодолевают свои личные семейные испытания. Эта лирическая музыкальная комедия рассказывает о любви, поиске взаимопонимания, а также о хрупкости и силе человеческих отношений.

Навигация по чувствам

Несмотря на разногласия, герои находят способ сохранить свои чувства и преодолеть временные трудности. Спектакль погружает зрителя в атмосферу искренности и тепла, напоминая о важности близости и понимания в отношениях.

Не пропустите уникальную возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Театра на Бронной!

Купить билет на спектакль Молодожены

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽
31 декабря среда
13:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽
18:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 12000 ₽
4 января воскресенье
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 3000 ₽
13 января вторник
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽
22 января четверг
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽
31 января суббота
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Загадочное ночное убийство собаки
16+
Драма
Загадочное ночное убийство собаки
21 января в 19:00 Современник. Другая сцена
от 2500 ₽
Аленький цветочек
6+
Мюзикл Детский
Аленький цветочек
8 марта в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
0+
Детские елки Детский
Премьера! Новогоднее мегашоу «История игрушек». Ёлка телеканала Мульт
29 декабря в 18:00 Москва
от 890 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше