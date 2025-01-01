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Чайка
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Загадки Чехова и путь к самопознанию

Действие пьесы «Чайка» Антона Чехова разворачивается в начале XX века и фокусируется на взаимоотношениях между начинающим драматургом Константином Треплевым и его возлюбленной Ниной Заречной, которая стремится посвятить свою жизнь театру. Треплев готовит свою монопьесу, которую должна исполнить Нина, но она, влюбившись в писателя Тригорина, решает оставить его и поехать в Москву.

Философия пьесы

«Чайка» — это загадочная пьеса, в которой Чехов исследует вопросы человеческих страстей, творческих амбиций и поиска счастья. На первый взгляд комедия, она скрывает глубокие вопросы о смысле жизни, самореализации и роли художника.

Интерактивный спектакль

С помощью режиссера, который размещает зрителей на сцене театра, спектакль превращается в интерактивное пространство, где каждый зритель становится участником процесса, разгадывающим личные и философские загадки пьесы.

Режиссер
Александр Бурдонский
В ролях
Анастасия Бусыгина
Анна Глазкова
Александр Рожковский
Максим Чиков
Константин Денискин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка Чайка

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