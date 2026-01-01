Соскучились по хитам, проверенным временем? В первые дни Нового 2027 года не упустите возможность перенестись в эпоху золотых 80-х и лихих 90-х на уникальном трехчасовом музыкальном шоу «Легенды Дискотек», организованном концертным агентством «Правда Мьюзик».
На одной сцене встретятся пять артистов, чьи песни стали настоящими гимнами своего времени:
В эти праздничные январские дни вас ждет волна ностальгии и море музкального ретро. Песни, под которые вы танцевали на школьных дискотеках, будут звучать только для вас.
Не упустите шанс подарить себе праздник музыки, ностальгии и хорошего настроения! Билеты уже в продаже.