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Легенды дискотек
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Легенды дискотек

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О концерте

Возвращение легенд: концерт «Легенды Дискотек»

Соскучились по хитам, проверенным временем? В первые дни Нового 2027 года не упустите возможность перенестись в эпоху золотых 80-х и лихих 90-х на уникальном трехчасовом музыкальном шоу «Легенды Дискотек», организованном концертным агентством «Правда Мьюзик».

Звезды на одной сцене

На одной сцене встретятся пять артистов, чьи песни стали настоящими гимнами своего времени:

  • Группа «Baccara»: «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry, I’m a Lady»;
  • Группа Joy: «Valerie», «Hello», «Japanese Girls»;
  • Группа «Arabesque»: «Midnight Dancer», «Hello, Mr. Monkey», «Friday Night»;
  • Fancy: «Flash in the Night», «Slice Me Nice», «Chinese Eyes», «Bolero»;
  • Mr. President: «Coco Jamboo».

Вернутся в ваше сердце хиты прошлого

В эти праздничные январские дни вас ждет волна ностальгии и море музкального ретро. Песни, под которые вы танцевали на школьных дискотеках, будут звучать только для вас.

Не упустите шанс подарить себе праздник музыки, ностальгии и хорошего настроения! Билеты уже в продаже.

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В других городах
Январь
6 января среда
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 3500 ₽

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