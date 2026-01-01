Возвращение легенд: концерт «Легенды Дискотек»

Соскучились по хитам, проверенным временем? В первые дни Нового 2027 года не упустите возможность перенестись в эпоху золотых 80-х и лихих 90-х на уникальном трехчасовом музыкальном шоу «Легенды Дискотек», организованном концертным агентством «Правда Мьюзик».

Звезды на одной сцене

На одной сцене встретятся пять артистов, чьи песни стали настоящими гимнами своего времени:

Группа «Baccara» : «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry, I’m a Lady»;

: «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry, I’m a Lady»; Группа Joy : «Valerie», «Hello», «Japanese Girls»;

: «Valerie», «Hello», «Japanese Girls»; Группа «Arabesque» : «Midnight Dancer», «Hello, Mr. Monkey», «Friday Night»;

: «Midnight Dancer», «Hello, Mr. Monkey», «Friday Night»; Fancy : «Flash in the Night», «Slice Me Nice», «Chinese Eyes», «Bolero»;

: «Flash in the Night», «Slice Me Nice», «Chinese Eyes», «Bolero»; Mr. President: «Coco Jamboo».

Вернутся в ваше сердце хиты прошлого

В эти праздничные январские дни вас ждет волна ностальгии и море музкального ретро. Песни, под которые вы танцевали на школьных дискотеках, будут звучать только для вас.

Не упустите шанс подарить себе праздник музыки, ностальгии и хорошего настроения! Билеты уже в продаже.