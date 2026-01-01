25 лет легенды: юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory отпразднует свой 25-летний юбилей грандиозными концертами! Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников альтернативного метала.

На вам ждёт мощнейшая подборка хитов со всех альбомов группы, а также новые треки, в которых команда проявит свои лучшие творческие находки. Концерт порадует не только знакомыми мелодиями, но и уникальной энергетикой живого выступления, которую невозможно передать через звукозаписи.

Не упустите шанс стать частью этого памятного события. Присоединяйтесь к празднованию и окунитесь в мир настоящего рок-музыки. Это мероприятие нельзя пропустить!