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Amatory
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Amatory

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О концерте

25 лет легенды: юбилейный концерт группы Amatory

Легендарная российская метал-группа Amatory отпразднует свой 25-летний юбилей грандиозными концертами! Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников альтернативного метала.

На вам ждёт мощнейшая подборка хитов со всех альбомов группы, а также новые треки, в которых команда проявит свои лучшие творческие находки. Концерт порадует не только знакомыми мелодиями, но и уникальной энергетикой живого выступления, которую невозможно передать через звукозаписи.

Не упустите шанс стать частью этого памятного события. Присоединяйтесь к празднованию и окунитесь в мир настоящего рок-музыки. Это мероприятие нельзя пропустить!

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября пятница
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2000 ₽
3 ноября вторник
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 2000 ₽
6 ноября пятница
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2800 ₽
7 ноября суббота
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 2900 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2800 ₽

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