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Группа Мираж. Большой сольный концерт
Киноафиша Группа Мираж. Большой сольный концерт

Группа Мираж. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «МИРАЖ» в Санкт-Петербурге

Культовая группа «МИРАЖ» возвращается в Санкт-Петербург с долгожданным концертом! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их творчества.

Звучные хиты в живом исполнении

На концерте прозвучат все любимые хиты, которые вы знаете наизусть, в числе которых:

  • «Новый герой»
  • «Я больше не прошу»
  • «Безумный мир»

Весь вечер будет наполнен энергией, а за пультом — харизматичная Екатерина Болдышева, которая сделает это шоу незабываемым!

Комфортные зоны для зрителей

Выбирайте удобное место для просмотра:

  • Танцпол — для тех, кто хочет активно участвовать в вечеринке и танцевать до упаду.
  • VIP-зона — для желающих насладиться концертом в уютной обстановке с полноценным меню и отличным видом на сцену.

Практическая информация

Запуск гостей начнется в 19:00, а само шоу стартует в 20:00. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Космонавт, по адресу: Бронницкая 24 (м. Технологический институт).

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 декабря
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 3000 ₽

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