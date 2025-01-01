Группа Мираж. Большой сольный концерт

Культовая группа «МИРАЖ» возвращается в Санкт-Петербург с долгожданным концертом! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их творчества.
На концерте прозвучат все любимые хиты, которые вы знаете наизусть, в числе которых:
Весь вечер будет наполнен энергией, а за пультом — харизматичная Екатерина Болдышева, которая сделает это шоу незабываемым!
Выбирайте удобное место для просмотра:
Запуск гостей начнется в 19:00, а само шоу стартует в 20:00. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.
Концерт пройдет в клубе Космонавт, по адресу: Бронницкая 24 (м. Технологический институт).
Возрастное ограничение: 16+
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!