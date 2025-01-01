Группа Мираж. Большой сольный концерт

Концерт группы «МИРАЖ» в Санкт-Петербурге

Культовая группа «МИРАЖ» возвращается в Санкт-Петербург с долгожданным концертом! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников их творчества.

Звучные хиты в живом исполнении

На концерте прозвучат все любимые хиты, которые вы знаете наизусть, в числе которых:

«Новый герой»

«Я больше не прошу»

«Безумный мир»

Весь вечер будет наполнен энергией, а за пультом — харизматичная Екатерина Болдышева, которая сделает это шоу незабываемым!

Комфортные зоны для зрителей

Выбирайте удобное место для просмотра:

Танцпол — для тех, кто хочет активно участвовать в вечеринке и танцевать до упаду.

— для тех, кто хочет активно участвовать в вечеринке и танцевать до упаду. VIP-зона — для желающих насладиться концертом в уютной обстановке с полноценным меню и отличным видом на сцену.

Практическая информация

Запуск гостей начнется в 19:00, а само шоу стартует в 20:00. Рекомендуем приходить к началу запуска, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за вашими столиками.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Космонавт, по адресу: Бронницкая 24 (м. Технологический институт).

Возрастное ограничение: 16+

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!