Концерт легендарных поп исполнителей в «Лужниках»

В Комплексе «Лужники» состоится грандиозный концерт «Легенды дискотек» с участием международных исполнителей и российских звезд. Любители музыки и танцев смогут насладиться культовыми хитами 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Участники концерта

На сцену выйдут такие легендарные группы, как:

Boney M. (Liz Mitchell)

Ottawan

Arabesque

In-Grid

Joy

Baccara

Dschinghis Khan

Kevin McCoy

Среди российских исполнителей: Александр Иванов («Рондо»), Татьяна Буланова, Алсу, Анжелика Варум, Наташа Королёва и Иванушки.

Музыкальная программа

Каждая композиция этого вечера станет настоящим зарядом энергии и волной воспоминаний. Заходите на танцпол и вспоминайте лучшие моменты своей жизни под песни, которые знакомы нескольким поколениям.

Приглашаем на танцпол!

Не упустите возможность стать частью одной из главных дискотек 2026 года. Мы ждем вас на невероятном музыкальном празднике!