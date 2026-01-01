В Комплексе «Лужники» состоится грандиозный концерт «Легенды дискотек» с участием международных исполнителей и российских звезд. Любители музыки и танцев смогут насладиться культовыми хитами 80-х, 90-х и 2000-х годов.
На сцену выйдут такие легендарные группы, как:
Среди российских исполнителей: Александр Иванов («Рондо»), Татьяна Буланова, Алсу, Анжелика Варум, Наташа Королёва и Иванушки.
Каждая композиция этого вечера станет настоящим зарядом энергии и волной воспоминаний. Заходите на танцпол и вспоминайте лучшие моменты своей жизни под песни, которые знакомы нескольким поколениям.
Не упустите возможность стать частью одной из главных дискотек 2026 года. Мы ждем вас на невероятном музыкальном празднике!