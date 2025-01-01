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Стендап в Парке Горького
Билеты от 990₽
Киноафиша Стендап в Парке Горького

Стендап в Парке Горького

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Атмосферное шоу с классической stand-up комедией

Идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться классической Stand-Up комедией от популярных комиков. Уютное заведение с потрясающей кухней и напитками на любой вкус спрячет вас от непогоды! Чем не идеальный вариант осеннего вечера?

Участники шоу
В проекте принимают участие:
Алексей Шамутило, Филипп Воронин, Константин Пушкин, Богдан Лисевский, Алексей Квашонкин, Валентин Сидоров, Лев Еременко, Давид Квахаджелидзе, Тимур Джанкезов, Вадим Постильный, Денис Антипин и многие другие. В команде более 50 профессиональных комиков, которые давно заслужили любовь публики и участвуют в таких проектах, как «StandUp на ТНТ», «Labelcom», «Разгоны», «Прожарка», Stand-up club #1, «22 комика».

Информация о мероприятии
Продолжительность программы — 1,5 часа. Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Если вы идёте компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Не пропустите уникальное шоу!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 1790 ₽
24 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 1290 ₽
25 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 2190 ₽
26 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 1890 ₽
27 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
19:00 от 990 ₽
28 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
29 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
30 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
31 июля
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
1 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
2 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 990 ₽
3 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
4 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
5 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
6 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
7 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
8 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
9 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 990 ₽
10 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
11 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
12 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
13 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
14 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
15 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
16 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 990 ₽
17 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
18 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
19 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
20 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
21 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
22 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
23 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 990 ₽
24 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
25 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
26 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
27 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
28 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
29 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
20:00 от 990 ₽
30 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
21:00 от 990 ₽
31 августа
Жаровня Москва, Крымский Вал, 9в, в парке Горького
19:00 от 990 ₽

Фотографии

Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького Стендап в Парке Горького

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