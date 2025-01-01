Стендап в Парке Горького

Атмосферное шоу с классической stand-up комедией

Идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться классической Stand-Up комедией от популярных комиков. Уютное заведение с потрясающей кухней и напитками на любой вкус спрячет вас от непогоды! Чем не идеальный вариант осеннего вечера?

Участники шоу

В проекте принимают участие:

Алексей Шамутило, Филипп Воронин, Константин Пушкин, Богдан Лисевский, Алексей Квашонкин, Валентин Сидоров, Лев Еременко, Давид Квахаджелидзе, Тимур Джанкезов, Вадим Постильный, Денис Антипин и многие другие. В команде более 50 профессиональных комиков, которые давно заслужили любовь публики и участвуют в таких проектах, как «StandUp на ТНТ», «Labelcom», «Разгоны», «Прожарка», Stand-up club #1, «22 комика».

Информация о мероприятии

Продолжительность программы — 1,5 часа. Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Если вы идёте компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Не пропустите уникальное шоу!