RockSet / Roxette Tribute Band

RockSet: Ностальгия по Roxette в Ритм-блюз

Приглашаем всех поклонников шведской поп-рок группы Roxette на незабываемый концерт трибьют-банда RockSet! Это событие состоится в уютном клубе Ритм-блюз и станет настоящим праздником для любителей музыки 80-х и 90-х.

Что ожидает зрителей?

RockSet исполнил самые известные хиты Roxette, такие как «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» и «The Look». Эти песни уже давно завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Трибьют-банды часто привносят в классические композиции новые оттенки, поэтому вы сможете насладиться знакомыми мелодиями в свежем исполнении.

Интересные факты о Roxette

Группа Roxette была образована в 1986 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию поп-музыки и рок-звучания.

Их альбом «Look Sharp!» 1988 года стал международным хитом и разошелся тиражом более 10 миллионов копий.

Roxette - единственная шведская группа, которая добилась такого успеха на американском Billboard Hot 100.

Не упустите возможность!

Если вы хотите провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников, не пропустите концерт RockSet в Ритм-блюз. Спешите приобрести билеты и готовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию!