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RockSet / Roxette Tribute Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша RockSet / Roxette Tribute Band

RockSet / Roxette Tribute Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

RockSet: Ностальгия по Roxette в Ритм-блюз

Приглашаем всех поклонников шведской поп-рок группы Roxette на незабываемый концерт трибьют-банда RockSet! Это событие состоится в уютном клубе Ритм-блюз и станет настоящим праздником для любителей музыки 80-х и 90-х.

Что ожидает зрителей?

RockSet исполнил самые известные хиты Roxette, такие как «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» и «The Look». Эти песни уже давно завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Трибьют-банды часто привносят в классические композиции новые оттенки, поэтому вы сможете насладиться знакомыми мелодиями в свежем исполнении.

Интересные факты о Roxette

  • Группа Roxette была образована в 1986 году и быстро завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию поп-музыки и рок-звучания.
  • Их альбом «Look Sharp!» 1988 года стал международным хитом и разошелся тиражом более 10 миллионов копий.
  • Roxette - единственная шведская группа, которая добилась такого успеха на американском Billboard Hot 100.

Не упустите возможность!

Если вы хотите провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников, не пропустите концерт RockSet в Ритм-блюз. Спешите приобрести билеты и готовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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