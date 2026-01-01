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Елена Ваенга
Билеты от 2500₽
Киноафиша Елена Ваенга

Елена Ваенга

Главная певица постшансона 6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт легендарной певицы в Кремлевском дворце

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей Елены Ваенги. В век глобализации, мощных интернет-технологий и повсеместной рекламы она скромно стоит в стороне и поёт не для коммерции, а для людей. Таких, как она сама.

Искренность и благодарность поклонникам
Елена часто благодарит своих поклонников и повторяет: «Скажи мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Какие люди вокруг меня, такая я и есть». Она одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву», непосредственна и легка, когда поёт «Цветы», и трагична, когда со сцены звучит «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти искренние эмоции очень близки и понятны её зрителям, а в строках песен они находят самих себя.

Елена Ваенга как персонаж с русским характером
Если бы Некрасов был нашим современником, то прототипом героини с истинно сложным русским характером стала бы Елена. Именно о ней можно было бы сказать: «Где ж, как не в буре, и развернуться славянской натуре?» Однако, она не любит громких сравнений и не воспринимает всерьёз те звания, которыми её награждают поклонники, критики и российская эстрада.

Природная искренность и отказ от медийных ярлыков
За шаблонными званиями, такими как «Королева шансона», «Артист с большой буквы», «Поэтесса» и «Принцесса», стоит тщательно выверенный медийный образ, созданный пиар-специалистами. Но Ваенга — это настоящая искренность и надрыв.

Природная стихия и сложный характер
Елена Ваенга — природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере. Эта диалектика души видна и в музыкальных произведениях, которые она создает на сцене. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен.

Замуж за музыку
Елена в интервью шутила, что на самом деле замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля юмора, а всё остальное — исповедь.

Елена Ваенга: кто она на самом деле
Кто такая Ваенга? Ответ на этот вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на её концерте. Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна. А главное — одинакова и в жизни, и на сцене.

Купить билет на концерт Елена Ваенга

Помощь с билетами
Декабрь
4 декабря пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2500 ₽

Фотографии

Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга Елена Ваенга

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