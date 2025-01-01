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Лебединое озеро
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Флагман летнего балетного сезона в Москве 6+
Режиссер Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского на сцене РАМТа

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского — это не просто выдающееся произведение музыкальной культуры, а настоящий символ русского балета. С момента своего создания в конце XIX века, этот шедевр продолжает поражать зрителей по всему миру своей лирической красотой и глубиной.

Сюжет

В основе сюжета лежит старая немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, заколдованной злым колдуном Ротбартом и превращенной в белого лебедя. Единственный способ разрушить это заклятие — верная любовь. Однако, если обет вечной любви будет нарушен, Одетта навсегда останется в образе лебедя.

Почему стоит увидеть

«Лебединое озеро» — это не только история о любви и преданности, но и великолепная хореография, завораживающая музыка и потрясающие костюмы, которые делают каждое выступление незабываемым. Этот балет привлекает как поклонников классического искусства, так и новых зрителей, благодаря своей эмоциональной глубине и выразительности.

Интересные факты

  • Премьера балета состоялась 20 февраля 1877 года в Москве, но значительный успех пришел к нему лишь после переработки в 1895 году.
  • Музыка Чайковского к «Лебединому озеру» считается одной из самых известных в мире, и её мелодии легко узнаваемы даже за пределами театральных стен.
  • Балет вдохновил множество адаптаций в различных жанрах, включая кино и современный танец.

Не упустите возможность стать свидетелем этого грандиозного спектакля, который продолжает жить в сердцах зрителей и на сценах театров по всему миру!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
12 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
17 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
20 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
24 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
28 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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