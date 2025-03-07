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Ladies’ Night
Киноафиша Ladies’ Night

Спектакль Ladies’ Night

Спектакль для женщин о том, как несколько работяг решили стать стриптизерами
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Паоло Эмилио Ланди
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Культовая комедия в постановке Самарского академического театра драмы им. Горького

Самарский академический театр драмы имени Горького представляет свою новую постановку — комедию в двух действиях, которая погружает зрителей в мир сложных путей к простому человеческому счастью.

Сюжет

Действие разворачивается в провинциальном городе, где закрывается металлургический завод. Мужчины, оставшиеся без работы, находятся на перепутье и начинают искать новые жизненные горизонты. Внезапно они решают организовать... стриптиз-шоу! Как можно догадаться, вчерашним сталеварам нелегко дается изящная хореография, но именно это создает комические ситуации.

Атмосфера спектакля

Спектакль не содержит откровенных сцен, но он наполнен юмором, жаждой жизни и энергией добрых отношений. Каждый персонаж проходит свой путь, который полон забавных и трогательных моментов. Это делает постановку доступной и интересной для широкой аудитории.

Интересные факты

  • Постановка основана на оригинальном сценарии, который был создан специально для этого театра.
  • Команда хореографов работала над адаптацией танцевальных номеров, чтобы они соответствовали стилю персонажей.
  • Спектакль получил положительные отзывы на театральных фестивалях, где демонстрировались его предварительные показы.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и жизнеутверждающую комедию на сцене Самарского академического театра драмы имени Горького!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 8 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 24 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

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7 марта 2025 07:00
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