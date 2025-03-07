Спектакль Ladies’ Night

Самарский академический театр драмы имени Горького представляет свою новую постановку — комедию в двух действиях, которая погружает зрителей в мир сложных путей к простому человеческому счастью.
Действие разворачивается в провинциальном городе, где закрывается металлургический завод. Мужчины, оставшиеся без работы, находятся на перепутье и начинают искать новые жизненные горизонты. Внезапно они решают организовать... стриптиз-шоу! Как можно догадаться, вчерашним сталеварам нелегко дается изящная хореография, но именно это создает комические ситуации.
Спектакль не содержит откровенных сцен, но он наполнен юмором, жаждой жизни и энергией добрых отношений. Каждый персонаж проходит свой путь, который полон забавных и трогательных моментов. Это делает постановку доступной и интересной для широкой аудитории.
Не упустите возможность увидеть эту яркую и жизнеутверждающую комедию на сцене Самарского академического театра драмы имени Горького!