«Алабин. Паралич сердца». Спектакль, основанный на реальных событиях

Спектакль «Алабин. Паралич сердца» представлен самарским театром драмы «Камерная сцена». Эта постановка посвящена одному из самых значимых государственных деятелей города — Петру Владимировичу Алабину, который занимал должность городского головы и удостоен звания почетного гражданина Самары.

Захватывающий детектив

Сюжет спектакля основан на реальных событиях из жизни Алабина. Это не просто успокаивающий исторический рассказ, а яркая детективная история, отражающая личные переживания и государственные достижения героя. Публика сможет увидеть глубокий анализ судьбы человека, который изменил облик своего города.

Главная роль

Образ Петра Алабина на сцене воплощает талантливый актер Алексей Якиманский. Его игра обещает стать центральным элементом постановки, даря зрителям возможность увидеть многогранность личности Алабина.

Приглашаем вас насладиться этой уникальной театральной работой и познакомиться с судьбой выдающегося человека, который оставил яркий след в истории Самары.