Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алабин. Паралич сердца
Киноафиша Алабин. Паралич сердца

Спектакль Алабин. Паралич сердца

Постановка
Камерная сцена 16+
Возраст 16+

О спектакле

«Алабин. Паралич сердца». Спектакль, основанный на реальных событиях

Спектакль «Алабин. Паралич сердца» представлен самарским театром драмы «Камерная сцена». Эта постановка посвящена одному из самых значимых государственных деятелей города — Петру Владимировичу Алабину, который занимал должность городского головы и удостоен звания почетного гражданина Самары.

Захватывающий детектив

Сюжет спектакля основан на реальных событиях из жизни Алабина. Это не просто успокаивающий исторический рассказ, а яркая детективная история, отражающая личные переживания и государственные достижения героя. Публика сможет увидеть глубокий анализ судьбы человека, который изменил облик своего города.

Главная роль

Образ Петра Алабина на сцене воплощает талантливый актер Алексей Якиманский. Его игра обещает стать центральным элементом постановки, даря зрителям возможность увидеть многогранность личности Алабина.

Приглашаем вас насладиться этой уникальной театральной работой и познакомиться с судьбой выдающегося человека, который оставил яркий след в истории Самары.

Купить билет на спектакль Алабин. Паралич сердца

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
18:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
24 сентября четверг
14:00
КДЦ «Нефтяник» (Нефтегорск) Самара, г. Нефтегорск, Нефтяников, 22
от 600 ₽

В ближайшие дни

Соглядатай
16+
Комедия

Соглядатай

22 августа в 18:00 Город
от 600 ₽
Звездопад
16+
Драма

Звездопад

11 октября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Ladies’ Night
16+
Драма

Ladies’ Night

15 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше