Квентин Мур и резиденты EverJazz. Соул и ритм-энд-блюз

Квентин Мур вновь на сцене!

Зрителей ждет незабываемый концерт харизматичного нео-ретро-соул-исполнителя из Техаса — Квентина Мура. Этот талантливый музыкант не раз впечатлял публику, и его появления в России всегда сопровождаются бурными овациями.

Квентина сравнивают с такими легендами, как ДиЭнджело и Кертис Мэйфилд. Умело смешивая жанры, он создает уникальное звучание. Его музыка пробуждает ностальгию и наполнена свежей энергией. Глубокий соул в сочетании с элементами фанка и ритм-н-блюза привлекает слушателей, даря им яркие эмоции.

При покупке билетов на сайте доступно по 2 места за столиком. Остальные места за своим столом вы сможете докупить самостоятельно на месте. Мы рекомендуем не тянуть с покупкой билетов, так как концерты Квентина Мура всегда собирают полные залы!