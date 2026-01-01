Поп-метал группа Ravanna из Северной столицы готова порадовать своих поклонников новым туром по России этой осенью. С синергией надрывного вокала и лиричных текстов, они создают музыкальные шедевры, которые не оставляют равнодушными.
Группа стала известной благодаря таким хитам, как «Жги» и «Уходя уходи». Эти треки уже завоевали любовь слушателей и продолжают звучать на радиостанциях. Если вы ещё не слышали их, у вас есть возможность насладиться этим на живых выступлениях!
Концерты Ravanna — это не просто музыкальные события. Это настоящая энергия и атмосфера, которая объединяет зрителей. Каждый концерт становится уникальным, благодаря взаимодействию с публикой. Ожидайте запоминающиеся моменты и яркие эмоции!
Не упустите возможность увидеть любимую группу в своем городе и окунуться в мир их музыки этой осенью!