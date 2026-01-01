Оповещения от Киноафиши
Ravanna
Ravanna

18+
Возраст 18+

О концерте

Тур Ravanna по России: Не упустите шанс!

Поп-метал группа Ravanna из Северной столицы готова порадовать своих поклонников новым туром по России этой осенью. С синергией надрывного вокала и лиричных текстов, они создают музыкальные шедевры, которые не оставляют равнодушными.

Знакомьтесь с хитами

Группа стала известной благодаря таким хитам, как «Жги» и «Уходя уходи». Эти треки уже завоевали любовь слушателей и продолжают звучать на радиостанциях. Если вы ещё не слышали их, у вас есть возможность насладиться этим на живых выступлениях!

Энергия и атмосфера

Концерты Ravanna — это не просто музыкальные события. Это настоящая энергия и атмосфера, которая объединяет зрителей. Каждый концерт становится уникальным, благодаря взаимодействию с публикой. Ожидайте запоминающиеся моменты и яркие эмоции!

Не упустите возможность увидеть любимую группу в своем городе и окунуться в мир их музыки этой осенью!

Купить билет на концерт Ravanna

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
23 сентября среда
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
26 сентября суббота
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
29 сентября вторник
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1500 ₽
3 октября суббота
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
4 октября воскресенье
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1500 ₽
6 октября вторник
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1500 ₽
9 октября пятница
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽
10 октября суббота
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1500 ₽
14 октября среда
20:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1500 ₽
16 октября пятница
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1500 ₽

